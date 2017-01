Super RTL 13:05 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Die letzte Frist / Die Reise in den Süden / Gesegnete Mahlzeit / In einer anderen Nacht USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Tom und Spike fressen ihren Besitzern die Haare vom Kopf. Da das Geld langsam knapp wird, soll einer der beiden das traute Heim verlassen. Vor lauter Angst rausgeschmissen zu werden, zeigen Hund und Kater sich fortan von ihrer besten Seite... 2. Geschichte: Jerrys Freund Quacker möchte gemeinsam mit den wilden Enten gen Süden ziehen um dort den Winter zu verbringen. Jerry möchte ihn davon abhalten und erklärt ihm, dass Hausenten nicht in den Süden fliegen. Doch die kleine Ente gibt nicht auf und versucht alles um mit den Wildenten mitzuhalten. Zu allem Überfluss bekommt Tom auch noch Appetit auf Ente und macht dem kleinen Quacker das Leben zusätzlich schwer... 3. Geschichte: Bulldogge Spike und sein kleiner Sohn Tyke veranstalten im Garten ein Barbecue. Leider geht so einiges schief und dann tauchen auch noch Tom und Jerry auf. 4. Geschichte: Tom sieht in der Zeitung eine Annonce, in der eine ältere Dame eine Katze als Reisebegleitung sucht. Sofort macht er sich auf den Weg zu der angegebenen Adresse und erstarrt vor Schreck, als er die alte Dame sieht...es handelt sich um eine Hexe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6