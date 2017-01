Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Die Kürbislaterne / Caillou macht Musik / Selbst ist der Mann / Caillous Flohmarkt CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Opa und Caillou gehen Kürbisse kaufen. Caillou sucht lange und gewissenhaft. Zu Hause werden die schönen Kürbisse zu kunstvollen Laternen umfunktioniert. 2. Geschichte: Im Park sehen Caillou, Rosie und Oma eine Musikergruppe. Oma schlägt vor, ebenfalls ein bisschen Musik zu machen, doch sie bringt nur schräge Töne hervor. Caillou beschließt, sie mit ein paar selbsterfundenen Instrumenten zu unterstützen. Und siehe da, heraus kommt richtig gute Musik 3. Geschichte: Was soll Caillou bloß seinem Vater zum Vatertag schenken? Clementine hat etwas Wunderbares gebastelt. Kann Caillou das auch? Mit ein bisschen Hilfe von Opa gelingt es ihm tatsächlich, ein einmaliges Geschenk zu machen. Und Papi ist hellauf begeistert. 4. Geschichte: In der Nachbarschaft findet ein Flohmarkt statt. Caillou ist gespannt, was er alles kaufen kann. Bis seine Eltern ihn auffordern, ebenfalls ein paar alte Spielsachen zu veräußern. Das fällt Caillou nun gar nicht leicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

