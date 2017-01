Pro7 MAXX 04:15 bis 04:50 Mysteryserie Supernatural Die Zeit heilt keine Wunden USA 2012 16:9 HDTV Merken Die Winchester-Brüder geraten mit Cronos, dem Gott der Zeit, in einen Streit, in dessen Folge Dean ins Jahr 1944 geschickt wird. Dort angekommen, wird er vom FBI für einen deutschen Spion gehalten. Während Sam fieberhaft überlegt, wie er seinen Bruder aus der Vergangenheit unbeschadet zurückholen kann, trifft Dean auf Eliot Ness, den berühmten Gangsterjäger ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Kim Rhodes (Sheriff Jody Mills) Nicholas Lea (Eliot Ness) Jason Dohring (Cronos / Ethan Snider) Melissa Roxburgh (Lila Taylor) Linda Darlow (Ezra Moore) Originaltitel: Supernatural Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Robbie Thompson Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska, Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

