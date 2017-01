Pro7 MAXX 01:30 bis 02:10 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Der menschliche Faktor CDN, USA 1999 Merken Nach einem Zwischenfall im All ist es sogenannten Sternenkreuzern, Raumschiffen mit künstlicher Intelligenz, gelungen, sich von den Menschen unabhängig zu machen. Sie töteten ihre Besatzung bis auf 99 Männer und Frauen, die die Schiffe warten müssen. Eines Tages werden ein junger Mann und eine junge Frau zusammengeführt, um Nachwuchs zu zeugen. Dabei hat die künstliche Intelligenz etwas wesentliches übersehen: den menschlichen Faktor. Die beiden verlieben sich ineinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Noseworthy (Mann) Polly Shannon (Frau) Noah Heney (Vater) David Kaye (Junge) Malcolm McDowell (Ship) Kevin Conway (The Control Voice) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Harlan Ellison, A.E. van Vogt, Naren Shankar, Naren Shankar Kamera: Richard Wincenty Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12

