Pro7 MAXX 22:05 bis 22:55 Mysteryserie Supernatural Vatertag USA 2012 2017-01-02 04:50 16:9 HDTV Merken Sam und Dean sind in Seattle, wo innerhalb von zwei Wochen vier Männer umgebracht worden sind. Den Opfern wurden nicht nur die Hände und Füße abgetrennt, sondern sie wurden auch mit merkwürdigen Symbolen gebrandmarkt. Die DNA-Untersuchung ergibt, dass es sich beim vermeintlichen Mörder nicht um einen Menschen handeln kann. Während Sam an der Uni recherchiert, lernt Dean in einer Bar eine gewisse Lydia kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Harry Groener (Professor Morrison) Sara Canning (Lydia) Kendall Cross (Charlene Penn) Jill Teed (Madeline) Alexia Fast (Emma) Originaltitel: Supernatural Regie: Jerry Wanek Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16