Pro7 MAXX 19:15 bis 19:45 Trickserie Futurama Zeit und Raum 3000 USA 1999 2017-01-03 14:00 Merken Am 31. Dezember 1999 beginnt ein spannendes Experiment für die Wissenschaft - und für den 25-jährigen New Yorker Lieferjungen Fry: Fry wird versehentlich eingefroren und wacht 1000 Jahre später im futuristischen "Neu-New York" wieder auf. Nicht nur die Stadt hat sich gewandelt - für Fry ist es nicht einfach, sich auf die völlig neuen Lebensbedingungen einzustellen. Für den "Alt-New Yorker" ist es der Beginn vieler spannender und häufig nicht ungefährlicher Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Rich Moore, Gregg Vanzo Drehbuch: David X. Cohen, Matt Groening Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6