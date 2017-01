sixx 01:35 bis 02:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Der Tod und seine Freunde (1) USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es sieht so aus, als würde es ein ganz normaler Tag im Seattle Grace Mercy West werden: Stress, Hektik, Trauer, Freude - wie immer. Doch ein einziger Moment verändert alles, als Meredith einen Schwangerschaftstest macht und feststellt, dass sie schwanger ist. Sie geht sofort in Dereks Büro, um es ihm zu sagen, aber er hört ihr gar nicht richtig zu. Gary Clark, der seine Frau verloren hat, taucht im Krankenhaus auf. Er will Rache üben - Rache für den Tod seiner Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 16

