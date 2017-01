Auf der Eröffnungsparty eines neuen Restaurants lernen Carrie und Samantha zwei attraktive Männer kennen - die sind allerdings erst Mitte Zwanzig. Dies hat aber durchaus auch Vorteile: Die beiden nehmen sich viel Zeit und sind erotischen Experimenten nicht abgeneigt. Doch Samantha gefällt es auf Dauer nicht, immer die Ältere zu sein. Carrie wiederum hat ihre Probleme mit der Vorstellung von Sauberkeit, die ein männlicher New Yorker mit Mitte Zwanzig so hat ... In Google-Kalender eintragen