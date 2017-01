sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Hoffnung für die Hoffnungslosen USA 2012 2017-01-03 12:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith muss sich für ein Fachgebiet entscheiden. Das macht ihr sehr zu schaffen, denn alle erwarten, dass sie denselben beruflichen Weg wie ihre Mutter gehen wird. Doch das ist genau Merediths Problem. Dr. Webber nimmt seine 10.000ste Operation vor - eine Lebertransplantation. Karen erhält eine Spender-Leber von ihrer Schwester Marcy. Die beiden Schwestern bekommen sich im Krankenhaus aber so in die Haare, dass Karen beginnt Blut zu spucken. Eine Notfall-OP wird vorbereitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Mark Jackson Drehbuch: Shonda Rhimes, Peter Nowalk Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12