sixx 12:00 bis 13:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Hoffnung USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cristina freut sich auf eine "große Sache", die sich jedoch als dicker Mann entpuppt. Als sie zu einem anderen Fall zu Hilfe gerufen wird, funktioniert sie zum ersten Mal im Team und gibt Arbeit ab. Teddy ist begeistert und sieht, dass Cristina endlich etwas gelernt hat. Cristina hat somit "bestanden" und darf von nun an wieder operieren. Meredith forscht indessen weiter an den Inselzellen und findet schließlich des Rätsels Lösung - zum Missfallen von Bailey. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Shonda Rhimes Drehbuch: Jennie Renshaw Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6