sixx 10:10 bis 11:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Liebe, Erbe und Verlust USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Catherine Avery, Jacksons Mutter, besucht das Seattle Grace Hospital, um zunächst einen Vortrag zu halten und anschließend die erste Penistransplantation der USA durchzuführen. April, ein bekennender Fan von Catherine, darf assistieren, ebenso Mark und Jackson. Bei der Operation kommt es jedoch zu Komplikationen ... Die kleine Zola wird in die Notaufnahme eingeliefert, doch Meredith und Derek dürfen bei der OP nicht assistieren, da das Adoptionsverfahren noch offen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Debbie Allen (Dr. Catherine Avery) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Shonda Rhimes Drehbuch: Denise Hahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 163 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 102 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 92 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 72 Min.