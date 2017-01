Pro7 Fun 10:25 bis 10:55 Comedyserie Die Nanny Bretter, die die Welt bedeuten USA 1994 2017-01-03 08:00 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Frank Lombarti, Dana Reston Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Blakey, Timothy Thompson

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 159 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 98 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 88 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 68 Min.