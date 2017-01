sixx 04:30 bis 05:10 Serien One Tree Hill Alles nur Einbildung USA 2012 16:9 Neue Folge Merken Nathan unterzieht sich einiger psychologischer Tests, doch sein Arzt Clayton kann keine Diagnose stellen. Mit der Unterstützung von Jamie und Hayley beschließt Nathan, dem Europäischen Forum für internationales Sporttalente-Scouting beizutreten. Unterdessen vertraut Chase Chuck an, dass er Alex' Hab und Gut in seine Wohnung bringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Lafferty (Nathan Scott) Bethany Joy Lenz (Haley James Scott) Sophia Bush (Brooke Davis) Austin Nichols (Julian Baker) Robert Buckley (Clayton Evans) Shantel VanSanten (Quinn James) Jackson Brundage (James Lucas Scott) Originaltitel: One Tree Hill Regie: Joe Davola Drehbuch: Mark Schwahn, Johnny Richardson Altersempfehlung: ab 6

