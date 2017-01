RTS Un 23:40 bis 01:10 Sonstiges On a marché sur Bangkok F 2014 Stereo Merken Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Natacha Bison, une reporter de guerre écartée du métier parce que trop dangereuse pour ses collègues, se retrouvent obligés d'enquêter ensemble sur une affaire qui les mènera en Thaïlande à la recherche d'un des secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kad Merad (Serge Renart) Alice Taglioni (Natacha Bison) Peter Coyote (Burt Lowell) Chawanrut Janjittranon (Jintana) Claude Perron (Dominique Broux) Etienne Chicot (Wanit Thu) Michel Aumont (Poseidon) Originaltitel: On a marché sur Bangkok Regie: Olivier Baroux Drehbuch: Olivier Baroux Musik: Martin Rappeneau