RTS Un 22:10 bis 23:40 Komödie Sex Tape USA 2014

Parents de deux enfants, mariés depuis dix ans, Jay et Annie s'aiment toujours. Mais depuis quelques années, leur passion amoureuse donne pourtant quelques signes de faiblesse. Alors pour ranimer la flamme de leurs ébats, et profitant de l'absence de leurs enfants un soir, ils ont l'idée de réaliser un film mettant en scène toutes les positions du Kamasutra, le tout à l'aide de leur tablette électronique. Le hic, c'est que le lendemain de leur nuit torride, ils constatent que leurs galipettes, passées par le Cloud, ont été partagées entre les cinq tablettes offertes par Jay à ses proches, entre amis, famille et relations professionnelles. Paniqués, ils sont alors prêts à tout pour récupérer leur film auprès de chacun de leur destinataire?

Schauspieler: Cameron Diaz (Annie) Jason Segel (Jay) Rob Corddry (Robby) Ellie Kemper (Tess) Rob Lowe (Hank) Nat Faxon (Max) Nancy Lenehan (Linda) Originaltitel: Sex Tape Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Kate Angelo, Jason Segel, Nicholas Stoller Musik: Michael Andrews, Manish Raval, Tom Wolfe