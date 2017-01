RTS Un 20:25 bis 22:10 Komödie Verstehen Sie die Béliers? F, B 2014 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Dans la famille Bélier, Paula, 16 ans, entre son père, sa mère et son frère cadet, est la seule à ne pas être sourde et muette. Ses parents tiennent une ferme près de Lassay-les-châteaux, dans le Pays de la Loire et la jeune fille joue ainsi souvent les interprètes entre ceux-ci, les différents fournisseurs, les clients qui achètent leurs fromages au marché ou encore lors des consultations chez le médecin. Au lycée, son professeur de chant, Fabien Thomasson, fan absolu de Michel Sardou, a décelé chez elle un talent exceptionnel pour le chant et la pousse à participer à un radio-crochet. Se doutant que ses parents, à qui la musique est étrangère, risquent d'être déconcertés par cette nouvelle activité, Paula décide de s'y consacrer en secret, justifiant ses absences en inventant une amourette avec Gabriel, un autre élève doué du professeur Thomasson. Mais Rodolphe, le père Bélier, mécontent de la politique du maire du village, se met en tête de se présenter aux élections malgré son handicap. Il compte sur sa fille pour l'aider dans sa tâche mais celle-ci, accaparée par son concours, est de moins en moins présente pour aider sa famille? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Viard (Gigi Bélier) François Damiens (Rodolphe Bélier) Eric Elmosnino (Monsieur Thomasson) Louane Emera (Paula Bélier) Roxane Duran (Mathilde) Ilian Bergala (Gabriel) Luca Gelberg (Quentin Bélier) Originaltitel: La Famille Bélier Regie: Eric Lartigau Drehbuch: Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg Kamera: Romain Winding Musik: Evgueni Galperine, Sacha Galperine