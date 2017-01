Kabel1 Doku 01:10 bis 02:00 Dokumentation Die Bombenentschärfer - Arbeiten unter Lebensgefahr GB 2011 16:9 HDTV Merken Zum ersten Mal in der Geschichte willigt das Verteidigungsministerium ein, die Arbeit eines Bombenentschärfungsteams in Afghanistan mit der Kamera zu begleiten. Heute steht Adam im Fokus, der auf seiner Mission bereits das halbe Land durchquert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Bomb Squad

