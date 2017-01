Kabel1 Doku 19:25 bis 20:15 Dokumentation Moderne Wunder Erdöl USA 2008 2017-01-03 04:50 16:9 HDTV Merken Ob Plastik, Kosmetik oder Plastiktüten - Erdöl ist überall. Ganz zu schweigen von seinem Nutzen als Treibstoff und Energiequelle. Wir schauen uns in einer Ölraffinerie in Südkalifornien an, woher das sogenannte Schwarze Gold kommt und welches Potenzial es hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Philip Kruener Kamera: Keith Barefoot