Kabel1 Doku 13:15 bis 14:00 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Bahia, Brasilien USA 2014 16:9 HDTV Im brasilianischen Salvador taucht Tony tief in die Kunst- und Musikszene ein. Er erfährt was es bedeutet, in Salvador zu leben und er lernt zahlreiche neue Gerichte kennen. Unter anderem genießt er mit Fischern frisch gegrillten Fisch und stellt sich mit den Einheimischen für ein ganz besonders delikates Essen an: Acaraje, eine Spezialität des Bundesstaates Bahia. Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown