Kabel1 Doku 10:15 bis 11:05 Dokumentation Moderne Wunder Technik der 70er USA 2007 2017-01-20 19:25 16:9 HDTV Merken Faszinierende Autos, Linienflüge in Überschallgeschwindigkeit und Kaffeemaschinen für den Haushalt - die technischen Wunderwerke der 70er Jahre machten Spaß und erleichterten das Leben. Und wenn man sich das Design anschaut, waren sie vor allem eins: cool. "Moderne Wunder" erinnert an Errungenschaften wie den ersten Lerncomputer, das erste Videospiel oder den ersten Taschenrechner, der diesen Namen auch verdiente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels

