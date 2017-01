kabel eins 00:00 bis 01:35 Horrorfilm Wrong Turn 3 USA, D 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für vier College-Schüler wird ein Ferienabenteuer zum blutigen Überlebenskampf: Bei einer Rafting-Tour in abgelegenem Gelände werden sie von dem kannibalischen Mutanten Three Finger attackiert. Der Fahrer eines voll besetzten Gefangenen-Transporters, der zufällig an einer nahen Polizeistation Pause macht, hört vom Verschwinden der Teenager und macht sich mit dem Sheriff - und den Gefangenen im Bus - auf die Suche. Jetzt nimmt der brutale Killer auch sie ins Visier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Frederic (Nate) Janet Montgomery (Alex) Gil Kolirin (Floyd) Christian Contreras (Willy) Jake Curran (Crawford) Tom McKay (Brandon) Tamer Hassan (Chavez) Originaltitel: Wrong Turn 3: Left for Dead Regie: Declan O'Brien Drehbuch: Connor James Delaney Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Claude Foisy Altersempfehlung: ab 18