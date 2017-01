kabel eins 22:00 bis 00:00 Actionfilm Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster USA, AUS 2002 2017-01-02 01:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Spinnenliebhaber wird durch eine Unachtsamkeit von einem giftigeren seiner Tierchen gebissen, erleidet einen Herzinfarkt und stößt im Todeskampf seine Terrarien um. Die eigentlich kleinen und harmlosen Achtbeiner kommen jedoch mit illegal entsorgtem Giftmüll in Kontakt, der sie auf gigantische Größen wachsen lässt. Auf ihrer Nahrungssuche wenden sich die Riesenspinnen einer nahe gelegenen Kleinstadt zu ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Arquette (Chris McCormick) Kari Wuhrer (Sheriff Samantha Parker) Scott Terra (Mike Parker) Scarlett Johansson (Ashley Parker) Doug E. Doug (Harlan Griffith) Rick Overton (Deputy Pete Willis) Leon Rippy (Wade) Originaltitel: Eight Legged Freaks Regie: Ellory Elkayem Drehbuch: Ellory Elkayem, Randy Kornfield, Jesse Alexander Kamera: John S. Bartley Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12