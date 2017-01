Die Agenten Will Smith und Tommy Lee Jones wieder vereint: Agent Kay wurde vor vier Jahren, beim Verlassen der Men in Black, seine Erinnerung an die Arbeit als Alienjäger wurde gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein Ex-Partner Agent Jay ohne ihn auskommen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Hilfe seines alten Partners. In Google-Kalender eintragen