kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Der Angler und der Fisch USA 2012 2017-01-03 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das CBI untersucht den Selbstmord eines Unbekannten, der sich mit einer Schrotflinte das Gesicht weggeschossen hat. Unterdessen lebt Patrick Jane nach seinem Zusammenbruch und seinem Weggang vom CBI ein ziemlich heruntergekommenes Betrügerleben in Las Vegas. Hier lernt er die Serviererin Lorelei kennen und landet mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen gibt sie sich als Adeptin von Red John zu erkennen, in dessen Auftrag sie handle. Red John wolle Patrick zum Freund haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Ramon Camacho (Manfreddo) Emmanuelle Chriqui (Lorelei Martins) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6