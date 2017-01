kabel eins 11:20 bis 12:15 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Freier Fall USA 2005 2017-01-02 04:45 16:9 HDTV Merken Jack und sein Team suchen nach Max, einem alten Freund von Jack, der spurlos verschwunden ist. Max, der ebenfalls beim FBI beschäftigt ist, hatte vor Jahren durch Jack seine spätere Frau Anne kennengelernt und mit ihr eine glückliche Ehe geführt. Doch dann bekam er Probleme mit seiner Dienststelle, und zunehmend verschlechterte sich auch die Beziehung zu Anne. Nun starb vor Kurzem sein Partner Jimmy - seither findet sich keine Spur mehr von Max ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Mary Elizabeth Mastrantonio (Ann Cassidy) Steve Rizzo (Jared) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: David Mongan Kamera: John B. Aronson Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12