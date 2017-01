kabel eins 10:25 bis 11:20 Krimiserie Castle Smells Like Teen Spirit USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Madison Beaumont telefoniert gerade mit ihren Freundinnen via Facetime, als die Highschool-Schülerin von einer unsichtbaren Kraft durch ihr Zimmer geschleudert wird. Kurz darauf stirbt sie an einer schweren Kopfverletzung, die ihr mit übermenschlicher Kraft zugefügt worden sein muss. Der Fall führt die Ermittler an Castles alte Schule. Deren Direktor berichtet ihm und Beckett, dass Madison kurz zuvor ihre Mitschülerin Jordan ärgerte, die offenbar telekinetische Kräfte hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Natasha Hall (Madison Beaumont) Originaltitel: Castle Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Chad Gomez Creasey, Dara Resnik Creasey Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

