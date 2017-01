ZDF neo 04:25 bis 05:10 Dokumentation Terra X: Ludwig II. Tod des Märchenkönigs Ludwig II - D 2004 Stereo 16:9 Merken Man nennt ihn den Märchenkönig, weil er sich eine eigene Welt baute: die Königsschlösser in Bayern. König Ludwig II. war eine schillernde Figur, wie geschaffen für die Legende. Er liebte die Kunst, förderte Richard Wagner, wollte ein König sein, wie es noch keinen gab. Doch dieser Traum endete tragisch. Der König wurde für geisteskrank erklärt und inhaftiert. Kurz darauf machte er seinem Leben ein Ende. Oder wurde er ermordet? Sein mysteriöser Tod im See ist bis heute ein ungeklärtes Rätsel. Was geschah in dieser Nacht? Der Film rekonstruiert die wichtigsten Stationen im Leben des Königs. In opulenten Spielszenen, die an Originalschauplätzen gedreht wurden, begegnet der Zuschauer dem König in Gesellschaft von Sisi, seiner Vertrauten, oder Richard Wagner, der in ihm einen großzügigen Mäzen findet. Eine Oper seines Günstlings lässt sich der König auf dem Alpsee aufführen - nachts, nur für sich allein. Doch der Film deckt auch die Kehrseite des Märchenkönigs auf, düstere Abgründe, über die man in Bayern nicht gerne spricht. Hinter der Fassade von Prunk und Pracht lebte ein unglücklicher Mensch, der an seinen inneren Konflikten zerbrach. Da er sich immer mehr in seine Phantasiewelt flüchtete, die Regierungsgeschäfte vernachlässigte und Schulden anhäufte, hatte man ihn schließlich abgesetzt und in Verwahrung genommen. Der Vorwand: Er war angeblich geisteskrank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Ray Müller/Matthias Unterburg

