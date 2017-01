ZDF neo 01:20 bis 02:15 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Maulwurf GB 2008 Stereo 16:9 Merken "Sugar Horse", ein streng geheimes MI5-Netzwerk, das vor über 20 Jahren installiert wurde, um Kontrolle über Russlands atomares Potenzial zu haben, droht zerschlagen zu werden. Einer der Top-Agenten des Netzwerks, der russische Außenminister, wird tot in Moskau aufgefunden - angeblich starb er an den Folgen eines Herzinfarktes. Harry Pearce begreift schnell, dass er verdächtigt wird, den MI5 und sein Land verraten zu haben. Er bittet Lucas North um Hilfe, der nach Russland fliegt, um einen Agenten Harrys zu treffen. Kurz darauf wird Harry festgenommen und einem strengen Verhör unterzogen. Richard Dolby, sein Vorgesetzter, glaubt ihm nicht, dass ein ihn belastendes Dossier von seinem ehemaligen Mentor, dem Ex-MI5-Officer Bernard Qualtrough, gefälscht worden war. Ros Myers soll den Tod des russischen Außenministers untersuchen. Sie weiß, dass sie sich beeilen muss, um Harrys Unschuld zu beweisen. Bei einem Treffen mit ihm, das Harry unter einem Vorwand genehmigt bekam, erhält Ros einen Hinweis, der das Team auf die richtige Spur bringt. Währenddessen gelingt es Lucas in Moskau herauszufinden, wer der Maulwurf beim MI5 ist. Er verständigt Ben Kaplan, der im Archiv nach Anhaltspunkten sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Gemma Jones (Connie James) Richard Armitage (Lucas North) Alex Lanipekun (Ben Kaplan) Robert East (Richard Dolby) Originaltitel: Spooks Regie: Sam Miller Drehbuch: James Moran, Christian Spurrier Kamera: Giulio Biccari Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12

