ZDF neo 14:35 bis 15:30 Krimiserie Der Alte Türkische Spezialitäten D 1994 16:9 HDTV Merken Es ist Montagmittag und Hannelore Schütze, von Beruf technische Zeichnerin, ist noch immer nicht an ihrer Arbeitsstelle, einem Architekturbüro, erschienen. Ihre Freundin und Kollegin Anja Hoppe ist voller Unruhe. Und leider ist ihre Sorge berechtigt: Hannelore Schütze wurde in ihrer Wohnung ermordet. Aus dem persönlichen Umfeld der Toten bekommt es Hauptkommissar Kress mit mehreren Verdächtigen zu tun. Zu ihnen zählen ihr in rechtsradikalen Kreisen verkehrender Sohn Matthias, Lebensgefährte Georg Busse sowie der Türke Ismail Aksami. Letzterer war Hannelore Schützes Liebschaft während ihres Türkeiurlaubs. Ismail Aksami habe ihre Freundin, wie Anja Hoppe aussagt, mit seinem unerwarteten Besuch am Wochenende überraschen wollen. Geriet dieses Wiedersehen für den jungen Türken zu einer Enttäuschung - mit tödlichen Folgen für Hannelore Schütze? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Schimpf (Leo Kress) Michael Ande (Gerd Heymann) Charly Muhamed Huber (Henry Johnson) Markus Böttcher (Riedmann) Ulf J. Söhmisch (Polizeiarzt) Gila von Weitershausen (Hannelore Schütze) Holger Handtke (Matthias Schütze) Originaltitel: Der Alte Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Christa-Maria Bandmann Kamera: Dietmar Graf Musik: Michael Hofmann de Boer