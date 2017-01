Phoenix 04:30 bis 05:15 Dokumentation Theophanu - Die mächtigste Frau des Abendlandes D 2004 Live TV Merken 972 heiratet Theophanu in Rom Otto II., den Sohn Kaiser Ottos des Großen und wird selbst zur Kaiserin gesalbt. Kaum stirbt der alte Kaiser ein Jahr später in Memleben, entbrennt der Kampf um die Macht. Theophanu setzt sich gegen die Intrigen ihrer Schwiegermutter Adelheid und deren Verbündeten, Herzog Heinrich den Zänker, zur Wehr. Im Juni 984 gelingt es ihr, ihren vierjährigen Sohn aus den Fängen des Herzogs zu befreien. Sie erzwingt die Unterwerfung der Rebellen und wird zur mächtigsten Frau des Abendlandes. Als Theophanu sieben Jahre später mit gerade 31 Jahren stirbt, hinterlässt sie ihrem Sohn ein starkes Reich in Europas Mitte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Theophanu - Die mächtigste Frau des Abendlandes

