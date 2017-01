Phoenix 23:45 bis 00:30 Dokumentation Universum der Ozeane mit Frank Schätzing D 2010 2017-01-03 03:45 Live TV Merken Die letzte Etappe der Zeitreise durch die Geschichte der Ozeane führt in die eisigen Weiten des Nordens. Frank Schätzing muss sich warm anziehen, denn sein erstes Ziel liegt in der Arktis. Und als ob das noch nicht kalt genug wäre, macht er auf seiner Stippvisite durch Zeit und Raum auch Halt in der fernen Vergangenheit, als unser Heimatplanet komplett gefroren war und über Jahrmillionen ein gewaltiger Schneeball blieb. Dass es im Nordpolarkreis auch freundlichere Zeiten gegeben hat, zeigt der Fund eines urzeitlichen Flusspferdes, das vor 60 Millionen Jahren auf Spitzbergen graste. Heute ist die Inselgruppe vor allem von Eisbären besiedelt. Ob die Zukunft Spitzbergens eher weiß oder grün wird, ist unter Wissenschaftlern heiß umstritten. Sendeablauf für In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Schätzing Originaltitel: Universum der Ozeane mit Frank Schätzing Altersempfehlung: ab 12