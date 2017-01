Phoenix 15:00 bis 15:45 Dokumentation Kaiser Heinrich II. D 2012 2017-01-03 05:15 Live TV Merken Wer war dieser ottonische Herrscher? Wie sah er sich selbst? Was trieb ihn an? Kann überhaupt ein Kaiser zugleich Heiliger sein? Der Film nähert sich dem heiligen Kaiser Heinrich II. Untersucht werden seine Herrschaft als Herzog, König und Kaiser, aber auch seine Kirchenpolitik. Für diese war seine Ausbildung zum hohen Geistlichen maßgeblich. Was waren seine Motive für seine frommen Stiftungen? Setzte er die Reichskirche skrupellos ein für seine politischen Ziele? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kaiser Heinrich II.