Disney Channel 23:55 bis 00:20 Comedyserie Roseanne Aufs mütterliche Kreuz gelegt USA 1992 Stereo HDTV Merken Roseannes Töchter Becky und Darlene wollen zu einem Rockkonzert nach Des Moines fahren. Sie wissen, dass die Erlaubnis ihrer Mutter nicht einfach zu bekommen ist. Deshalb versuchen die raffinierten Mädchen, Roseanne mit einem teuren Muttertagsgeschenk in eine freigiebige Stimmung zu versetzen. Tatsächlich ist diese sehr gerührt über das Zeichen der Zuneigung von ihren Töchtern. Doch als diese dann die Katze aus dem Sack lassen, versinkt Roseanne in tiefste Depressionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Maxine Lapiduss, Don Foster, Sid Youngers Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart