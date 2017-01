Disney Channel 05:45 bis 06:00 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Das Piraten-Picknick USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Piraten-Freunde planen ein Picknick am Schmetterlingsfelsen und Cubbys Karte leitet ihnen den Weg dorthin. Um ihn sich besser merken zu können, studieren die Freunde einen Tanz ein, der die Wegbeschreibung beinhaltet: es müssen die Kanonenkugelschlucht und dann der Drehwurmtunnel durchschritten werden, bevor der Weg zum Schmetterlingsfelsen führt. Käpt?n Hook, der die Freunde nur aus der Ferne tanzen sieht, hält dies für einen Freudentanz darüber, dass die Kinder eine Schatzkarte gefunden haben und klaut Cubbys Karte. Auf seiner Schatzsuche geht Herr Smee verloren, der sich Jake und seinen Freunden anschliessen muss, um seinen Käpt?n wiederzufinden. Um diesen noch einholen zu können, bitten die Freunde die Rießen-Schmetterlinge um Flughilfe. Am Felsen angekommen, der durch eine wunderbar unberührte Landschaft besticht, will Käpt?n Hook nach dem Schatz graben und so die Natur dort zerstören. Um dies zu verhindern, lässt Izzy ihn mit ihrem Feenglanz in die Luft abheben - und die Freunde können schließlich ihr Picknick am Felsen genießen. Hook dagegen, der seinen treuesten Freund verloren geglaubt hat, ist froh, dass Herr Smee wieder zu seiner Crew gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 273 Min. Die vier Musketiere

Abenteuerfilm

3sat 04:50 bis 06:30

Seit 73 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 33 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 33 Min.