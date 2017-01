BR Fernsehen 23:50 bis 01:20 Show Aufgspuit! Schmidbauer mit Peter Maffay Musik & Gespräch im Münchner Lustspielhaus D 2016 Dolby 16:9 Live TV Merken Rocker mit Leidenschaft und Herz: Rockmusiker Peter Maffay steht zusammen mit Werner Schmidbauer und Multi-Instrumentalist Martin Kälberer auf der Bühne. Es wird wieder "Aufgspuit!" im Münchner Lustspielhaus: Rockmusiker Peter Maffay steht zusammen mit Werner Schmidbauer und Multi-Instrumentalist Martin Kälberer auf der Bühne. Neben seinen legendären Hits spielt Peter Maffay Songs, die ihn geprägt haben. Und im Gespräch erzählt er von den Höhen und Tiefen seines bewegten Lebens. Als Deutsch-Ungar 1949 in Rumänien geboren, gehörte er der Minderheit der Siebenbürger Sachsen an und erlebte schon früh Ausgrenzung. Mit 14 Jahren zog er mit seinen Eltern nach Bayern und gründete im selben Jahr seine erste Band The Beat Boys, die dann in The Dukes umbenannt wurde. In den 70er-Jahren gelang Peter Maffay der Durchbruch als Schlagersänger mit ersten Hits wie "Du" und "Josie". Mit dem Album "Steppenwolf" wandelte er sich zum Rockstar und kann bis heute auf 17 Nummer-Eins-Alben und Dutzende Preise zurückblicken. Stilbrüche und Kontraste zeichnen seine Musik aus sowie die Sehnsucht nach einer besseren Welt, von der er nicht nur singt. Mit dem Drachen Tabaluga erfand Peter Maffay 1983 ein Rockermärchen und gründete die "Peter Maffay Stiftung". Mit seinem politischen und sozialen Engagement setzt er sich gegen Diskriminierung ein und unterstützt traumatisierte und benachteiligte Kinder. In Google-Kalender eintragen Moderation: Werner Schmidbauer Gäste: Gäste: Martin Kälberer Originaltitel: Aufgspuit! Schmidbauer mit Peter Maffay