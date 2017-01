BR Fernsehen 22:10 bis 23:00 Serien Monaco Franze - Der ewige Stenz Ein bissel was geht immer D 1983 Untertitel Wieder da Live TV Merken Das Abenteuer steht eines Abends in Gestalt einer interessanten jungen Dame vor einem Schaufenster. Obwohl der "Monaco" seinen Charme spielen lässt, erfährt er weder wie die junge Dame heißt, noch wo sie wohnt. Doch wozu ist er Kriminalkommissar mit reicher Erfahrung? Der Monaco Franze ist ein Münchner Kriminalkommissar. Er liebt seine Stadt, er liebt seine Frau Annette, die aus viel besseren Kreisen stammt als er und Annette liebt ihren Franze. Der Franze liebt das Abenteuer. Und dabei muss Annette ihn gewähren lassen, denn der "Monaco" ist, obwohl reifer geworden, ein Stenz, und den kann man nicht an die Leine legen. 9 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Fischer (Franz "Monaco Franze" Münchinger) Ruth Maria Kubitschek (Annette von Soettingen) Karl Obermayr (Manni Kopfeck) Christine Kaufmann (Olga Behrens) Erni Singerl (Irmgard) Gisela Schneeberger (Elli) Alexander Hegarth (Dr. Edgar Schoenferber) Originaltitel: Monaco Franze - Der ewige Stenz Regie: Helmut Dietl Drehbuch: Helmut Dietl, Patrick Süskind Kamera: Ingo Hamer Musik: Dario Farina, Gian Piero Reverberi