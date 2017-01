BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Qualvolle Nähe D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In die Klinik wird ein namenloser Patient nach einer Überdosis Heroin eingeliefert. Es handelt sich um Fabian Althaus, den Sohn von Dr. Rolf Kaminski. Die Verwandtschaft bemerkt jedoch niemand, da Fabian den Namen seiner Mutter angenommen hat. Dr. Globisch kümmert sich um ihn. Als Dr. Kaminski mitbekommt, dass sein Sohn in der Klinik liegt, versucht er, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen, doch daran liegt Fabian nichts. Als Fabian auf Entzug ist, bricht er im Schwesternzimmer den Medikamentenschrank auf, wird von der Oberschwester überrascht, bedroht sie und flüchtet mit diversen Arzneimitteln. Ingrid verständigt die Polizei. Dr. Philipp Brentano weist die Hundebesitzerin Verena Stehle in die Klinik ein. Sie hat Herzprobleme, die weiter untersucht werden müssen. Arzu bietet an, Frau Stehles Hund mit nach Hause zu nehmen. Brentano, der zwei freie Tage hat, ist zunächst alles andere als begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Esther Wenger Drehbuch: Thorsten Lenkeit Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia