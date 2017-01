BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Hamiltons Abenteuer Seekühe mal ganz anders D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Dass man Seekühe, auch Manati genannt, mal ganz anders erleben und ihren Lebensalltag verfolgen kann, ist Hamilton zu verdanken. Hamilton ist ein junger Bulle. Durch den dramatischen Tod seiner Mutter und eine eigene schwere Verletzung kommt er in die Obhut von Seekuh-Tierschützern. Über Jahre konnte er so begleitet und das Verhalten von Manatis hautnah beobachtet werden. Seekühe sind mit Sicherheit die friedlichsten Kolosse, die die glasklaren Flüsse und die Meeresküsten Floridas bewohnen. Sie verbringen die meiste Zeit des Tages mit dem Fressen von Wasserpflanzen. Besonders agil sind Manatis vor der Paarung, die vor Hamiltons Geschichte noch nie gezeigt wurde. Mehrere Männchen kämpfen über Wochen um die Gunst eines Weibchens. Früher glaubte man, diese Paarungshorden seien brutale Massenvergewaltigungen. Dank Hamilton weiß man: Viele Männchen müssen sich um die Paarung bemühen, damit jede Menge Testosteron ins Wasser gerät. Nur dann sind die Weibchen überhaupt paarungsbereit. Nach einem Jahr Tragzeit sind die Jungen auf der Welt und wenn dann der Winter hereinbricht, verlassen die Manatis die Küstenregionen, um in den Flüssen Floridas Warmwasserquellen aufzusuchen. An einer dieser warmen Quellen beginnt auch Hamiltons dramatische Lebensgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hamiltons Abenteuer - Seekühe mal ganz anders

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 159 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 98 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 88 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 68 Min.