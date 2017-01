FOX 01:15 bis 02:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Kurssturz USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Um korrupte Polizisten bei der California Highway Patrol zu überführen, ermitteln Callen und Sam undercover. Die Agents nehmen einen illegalen Auftrag an und geraten dabei in eine Schießerei, während ein schwarzer Truck gestohlen wird. Es stellt sich heraus, dass sich in dem Fahrzeug ein nuklearer Sprengstoff befindet. Wenig später droht eine islamistische Gruppe mit einem atomaren Anschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16

