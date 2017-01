FOX 22:35 bis 23:30 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Onkel Carl USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Lip und Fiona fahren zur Psychiatrie, um Ian abzuholen. Während sie sich noch wundern, dass Mickey nicht auch da ist, verschreibt der Doktor Ian eine üppige Tablettenkur. Doch damit ist Ian nicht einverstanden. Er weigert sich sogar, die Diagnose einer "Bipolaren Störung" zu akzeptieren. Um ihn trotzdem bei seiner Genesung zu unterstützen, will Debbie ihn streng beaufsichtigen. Als Ian dann seine Medikamente in der Toilette runterspült, setzt Debbie alles daran, ihm neue zu besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Krista Vernoff Kamera: Kevin McKnight