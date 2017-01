FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Alleingänge USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet bei Callen versucht ein Einbrecher sein Glück - und wird vom Hausherrn prompt erwischt. Der Fall entpuppt sich als verzwickter als gedacht: Ein ehemaliger KGB-Agent, in dessen Auftrag der Einbrecher gehandelt hat, verrät dem NCIS, dass gefälschte militärische Computerchips in die USA geschmuggelt werden sollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson