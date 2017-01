FOX 14:50 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 In den besten Familien USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Steve, Danny, Kono und Chin sehen sich gemeinsam ein Footballspiel an - doch so geruhsam wie erhofft verläuft das nicht: Mitten im Spiel bricht eine Schießerei aus, und die vier entdecken, dass Chins Cousin Sid als verdeckter Ermittler für die Verbrecher-Gang "Samoans" arbeitet. Mit seiner Hilfe können sie sich bei einer illegalen Casino-Veranstaltung einschleusen, um mehr über die Verbindung der Samoans zu einem Mafiaboss aus Jersey zu erfahren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Sidney Liufau (Sid) James Russo (Frank Salvo) Max Casella (Joey) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Carol Barbee, Kyle Harimoto Kamera: Ronald Víctor García Musik: Keith Power, Brian Tyler