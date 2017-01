FOX 09:55 bis 10:40 Krimiserie Hawaii Five-0 Ein Sicherheitsrisiko USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Computerspezialist und Ex-NSA-Mitarbeiter Roland wird auf dem Weg zu einem Airforce-Stützpunkt entführt. Sein Sohn Evan wird am Telefon Zeuge der Tat. Das Team versucht herauszufinden, woran der Wissenschaftler gearbeitet hat. Als auch Kono und Evan in die Hände der Entführer fallen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Scott Cohen (Roland Lowry) Colin Ford (Evan Lowry) Peter Stormare (Drago Zankovic) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Brad Turner Drehbuch: Sarah Goldfinger, Paul Zbyszewski Kamera: Donald E. Thorin jr., Donald Thorin jr. Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16

