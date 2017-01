FOX 05:15 bis 06:10 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Am Ende der Welt USA, GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Während sich Lucrezia in die Höhle des Löwen, den Vatikan, einschleusen lässt, um eine wichtige Person zu treffen, ist Lorenzo inkognito auf dem Weg nach Neapel. Leonardo versucht indes, ganz ohne Karten den Weg über den Atlantik zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Gregg Chillin (Zoroaster) Eros Vlahos (Nico) James Faulkner (Pope Sixtus IV) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Charles Sturridge Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Ole Birkeland Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

