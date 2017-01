ZDF 00:10 bis 01:30 Komödie Love Island KRO, D, BIH, CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das junge Paar Liliane und Grebo verbringt einen Urlaub in Kroatien. Liliane ist hochschwanger und will vor der Geburt die Zweisamkeit mit Grebo genießen. Doch dann taucht Flora auf. Grebo fühlt sich sofort von ihr angezogen - und die fassungslose Liliane findet in Flora ihre große Liebe wieder. Vor dem Krieg in Bosnien hatten die beiden Frauen eine leidenschaftliche Beziehung, aus der Liliane eines Tages einfach wortlos verschwand. Die völlig unerwartete Konfrontation mit ihrer Vergangenheit, die sie so sorgfältig vor Grebo geheim gehalten hat, stürzt Liliane in große Unruhe. Flora dagegen ist über das plötzliche Verschwinden ihrer Geliebten nie hinweggekommen und würde gern wieder an die alten Gefühle anknüpfen. Dafür setzt sie all ihre Verführungskünste ein. Liliane ist sehr verunsichert. Der nichtsahnende Grebo aber lässt sich vom Urlaubsfeeling mitreißen und gibt vor, sich für das Tauchen zu interessieren, nur um mit Flora auf Tuchfühlung zu gehen. Aber hat er wirklich eine Chance? Liebe, Lust und Leidenschaft stürzen alle Beteiligten in ein Gefühlschaos, für das sich eine ganz unerwartete Lösung findet. Mit einer Vorführung auf der Piazza Grande feierte die Sommerkomödie "Love Island" vor begeisterten Zuschauern ihre Premiere beim Locarno International Film Festival 2014. Regisseurin Jasmila Zbanic hatte sich zuvor in Dokumentar- und Spielfilmen intensiv mit dem Trauma des Bosnien-Krieges auseinandergesetzt. Für ihren ersten Spielfilm zu diesem Thema, "Esmas Geheimnis", erhielt sie 2006 auf der Berlinale den Goldenen Bären für den Besten Film. Mit "Love Island" hat sie nun zum ersten Mal eine Komödie gedreht, mit vielen Turbulenzen, Wortwitz, Slapstick und einer sehr spielfreudigen Besetzung. OF Englisch, Bosnisch mit deutschen Untertiteln "Love Island" ist der erste Film der Reihe "Die Welt aus erster Hand". Es folgen "Qissa - Eine Geistergeschichte" am 9. Januar, "Willkommen in Israel" am 16. Januar und "Ein richtig gutes Leben" am 23. Januar 2017. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ariane Labed (Liliane) Ermin Bravo (Grebo) Ada Condeescu (Flora) Bojana Gregoric (Nina) Vanja Joncic (Seducer) Jelena Lopatic (Maid) Leon Lucev (Stipica) Originaltitel: Love Island Regie: Jasmila Zbanic Drehbuch: Aleksandar Hemon, Jasmila Zbanic Kamera: Christine A. Maier Musik: Balz Bachmann Altersempfehlung: ab 6