ZDF 22:15 bis 23:55 Actionfilm November Man USA, GB 2014 2017-01-03 00:50 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-CIA-Agent Peter Devereaux gibt für einen persönlichen Fall seinen Ruhestand auf. Doch der vermeintliche Routineauftrag wird für ihn schnell zur tödlichen Verfolgungsjagd. Agent Devereaux, Codename "November Man", muss gegen seinen ehemaligen Protegé David Mason, die CIA und einen russischen Politiker kämpfen, um das Leben einer Zeugin zu schützen ... Bemerkenswerter Action-Thriller in einer Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Devereaux) Luke Bracey (Mason) Olga Kurylenko (Alice) Bill Smitrovich (Hanley) Amila Terzimehic (Alexa) Lazar Ristovski (Arkady Federov) Mediha Musliovic (Natalia Ulanova) Originaltitel: The November Man Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Michael Finch, Karl Gajdusek Kamera: Romain Lacourbas Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16