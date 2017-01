ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO München Dropouts D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Der Jura-Repetitor Andreas Lechfeld wird erstochen in einer Parkanlage aufgefunden. Seine Frau, eine erfolgreiche Anwältin, hat keine Erklärung für den Mord an ihrem Mann. Er war beliebt und hatte weder Feinde noch Probleme. Doch die SOKO findet heraus, dass Lechfeld kurz vor seiner Ermordung einen Streit mit der Jurastudentin Janina Riedmann hatte. Diese konnte die teuren Kurse des Repetitoriums nicht mehr bezahlen. Um trotzdem weiter dabei sein zu dürfen, musste sie Gegenleistungen erbringen, zu denen sie nur vorübergehend bereit war. Ein weiterer Kandidat auf der Liste der Verdächtigen ist Robert Huber, ein übereifriger Referendar mit Versagensängsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Amanda Da Gloria (Antonia "Toni" Bischoff) Florian Odendahl (Dr. Weissenböck) Constantin v. Jascheroff (Robert Huber) Originaltitel: SOKO München Regie: Verena S. Freytag Drehbuch: Mike Viebrock, Enno Reese Kamera: Erik Krambeck Musik: Arpad Bondy