ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 59 Das andere Gesicht A, D 2006 Stereo Untertitel 16:9 In einem Wellness-Hotel wird Claudia Burger in einer Wanne des Kurbereichs tot aufgefunden. Sie war für PR, Marketing und individuelle Gästebetreuung zuständig. Alles spricht für Mord. Für die SOKO Kitzbühel schließt der Verdächtigenkreis vor allem den Animateur Tim Angerer, die Heilpraktikerin und Kosmetik-Beraterin Jennifer Raich und den Masseur Stefan Stanek ein. Aber auch die Hoteldirektorin Monika Neumann könnte die Tat begangen haben. Denn Stunden vorher hatte sie mit der überaus ehrgeizigen Claudia Burger eine heftige Auseinandersetzung. Die Hotel-Zeitschrift "Wellnessbote", in der nach Hannes Koflers Meinung seltsam unstimmige Kochrezepte abgedruckt werden, und die in gewissen Situationen auffällige Verhaltensweise der Hoteldirektorin bringen die SOKO auf die richtige Spur. Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andrea Eckert (Monika Neumann) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Marcus O. Rosenmüller Drehbuch: Bernhard Schärfl Kamera: Stefan Spreer Musik: Hans Franek