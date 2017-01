MTV 19:20 bis 20:05 Dokusoap Catfish: the TV Show Trina & Scorpio USA 2012 Merken Nev und Max sollen Trina, einer 24-jährigen Stripperin aus Maryland, helfen, ihren Traummann Lee, Künstlername "Scorpio", zu treffen, mit dem sie seit einem Jahr nur über Facebook und Telefon Kontakt hat. Scorpio ist angeblich ebenfalls Stripper und lebt in Atlanta. Nev und Max finden heraus, dass die freizügigen Fotos, die Scoprio Trina geschickt hat, auch in einem anderen Facebook-Profil auftauchen. Nev kann Lee zu einem Treffen mit Trina überreden, bei dem der seine "virtuelle Maske" fallen lassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaniv Schulman (Himself) Max Joseph (Himself) Larry Drummer (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16