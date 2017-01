MTV 12:00 bis 12:25 Comedyserie Faking It Folge: 11 Heiße Flirts und Sprachbarrieren USA 2014 Merken Ganz Hester High ist komplett durch den Wind, als ein Bus voller sexy Brasilianer eintrifft. Karma will diese Chance nutzen und Amy mit jemand anderen verkuppeln, und Lauren wird damit beauftragt, eine Party für die Gäste zu organisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Senta Moses (Principal Penelope) Keith Powers (Theo) Originaltitel: Faking It Regie: Joe Nussbaum Drehbuch: Carter Covington, Dana Goodman, Julia Lea Wolov, Diana Metzger, Dan Steele Musik: Andrew Dost Altersempfehlung: ab 6